Qué miedo que tengo: el audio que Sala envió antes de desaparecer el avión en que viajaba

En las últimas horas se conoció un mensaje de voz del futbolista argentino Emiliano Sala, en el que se puede oír la preocupación que tenía el jugador por las condiciones de la aeronave en la que viajaba, previo antes de que se perdiera el rastro de la avioneta en el Canal de la Mancha.

Le puede interesar: Sin rastro del avión en el que viajaba jugador argentino, Emiliano Sala

"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff". Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo", dice supuestamente Sala en el mensaje de WhatsApp.

El audio lo dio a conocer el excompañero de Sala en Bordeaux, el uruguayo Diego Rolan. El jugador confirmó que esa es la voz de Sala hablando de la preocupación respecto a su vuelo.

Emiliano Sala, de 28 años, acababa de firmar su pase del Nantes francés al Cardiff City, el club galés que compite en la primera división inglesa.