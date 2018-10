[Video] Usuaria de Uber agrede a conductor en Perú

El video que fue difundido a través de Facebook muestra como una mujer agrede a un conductor de taxi, por aplicación de la empresa Uber, porque él decide no llevarla a su destino. “Lamentablemente Uber no me muestra el destino”, le dice el hombre, antes de solicitarle que se baje.

Sin embargo, y conforme avanzaba el video la mujer deja en evidencia su enojo “por eso eres taxista y así te vas a morir”, le dice la joven, mientras que él de nuevo le pide que se baje del móvil.

Una vez llega el acompañante de la mujer, ella comienza a decir "menos mal llegaste antes que le pegue a este"; el conductor le pide que no lo amenace y la joven comienza a golpearlo.

La agresión, física y verbalmente, se presentó en la cuadra tres de la calle Francisco de Paula Camino, en el distrito de Miraflores, Perú.