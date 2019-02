En los juzgados de Paloquemao, el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, declaró en el juicio que se adelanta contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, Acosta por el caso Odebrecht.

Sarmiento Gutiérrez dijo que en el año 2009 estaban en marcha varios proyectos, entre ellos la licitación de la Ruta del Sol, y que las decisiones de las juntas directivas quedan plasmadas en actas.

Según Sarmiento, para la fecha se firmó un memorando de entendimiento con Odebrecht.

Dijo que José Elías Melo Acosta no recibió ninguna bonificación por la adjudicación de la Ruta y dijo que no tuvo ninguna información sobre el pago corrupto hecho al ex viceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales.

Además, dijo que en algún momento en el año 2017 se enteró de este soborno.

Sostuvo que Odebrecht era una de las empresas más importantes en el mercado de la infraestructura y esa fue una de las razones para asociarse con ella, pero en 2015 la relación se deterioró al encontrar que se estaban haciendo contratos que no eran necesarios para la obra. En 2016, se acabó cuando se hizo público el pago de sobornos que hizo Odebrecht en varios países.

#Judicial | El testimonio de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en caso Odebrecht >> https://t.co/MXz2nmahkn pic.twitter.com/tyBqJJMIOR — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 21, 2019

“Aparecieron unos contratos que no parecían necesarios para la ejecución de la obra, pero nunca pudimos probar su irregularidad y de hecho Odebrecht defendió e hizo una investigación interna cuyo resultado fue que no eran irregulares y que si eran necesarios para la obra”, contó Sarmiento Gutiérrez.

Sarmiento agregó que era obvio que debían cambiar el Gobierno corporativo de la compañía.