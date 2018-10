Los “hombres del maletín” a audiencia de imputación de cargos por saqueo a Triple A

Para este 22 de octubre, a las tres la tarde, está programada la audiencia de formulación de imputación de cargos por el saqueo a la empresa Triple A de Barranquilla.

Héctor Amaris Piñeres, Edgar Piedrahita Hernández y Juan Reyes Rodríguez, son las personas llamadas a esta audiencia.

El delito que será imputado por el ente acusador será el de enriquecimiento ilícito de particulares y otros.

----------------------------

LOS HECHOS:

El Juez 15 penal municipal con funciones de control de garantías, durante la audiencia de medida de aseguramiento al exgerente de la Triple A, Ramón Navarro, narró varios testimonios del personal de seguridad y escoltas, los cuales detallaron de qué forma iban a los bancos, retiraban el dinero y luego entregaban el efectivo al ex gerente de la Triple A, Ramón Navarro.

“El señala que sacaban cheques a su nombre, que decían que lo fuera a cambiar, y que una vez lo cambiara los entregaba a mi jefe Ramón Navarro. Hice grandes movimientos que consistían en ir a Recaudos y Tributos, y allí un señor de nombre Juan Reyes me entregó un morral lleno de dinero para llevarlo a la Triple A. Dinero que se lo entregué a Ramón Navarro, eso lo hice en Recaudos y Tributos dos veces. También fue al Banco de Occidente en compañía del señor Jorge Londoño”, dijo el juez.

El dinero era transportado en maletines, según el testimonio de los encargados de trasladarlos de un lugar a otro: “En varias ocasiones el señor Edmundo Rodríguez y Ramón Navarro se reunían con señor de nombre Amaris, y en una oportunidad, los jefes le entregaron al señor Amaris un maletín de los que registramos en los bancos llenos de dinero”.

----------------------------

IARCO:

La W pudo establecer que Héctor Enrique Amaris Piñeres aparece como representante legal de la empresa Iarco, la cual tiene como objeto social la “compra y venta de bienes raíces, construcciones y todo lo relacionado con el ramo de la arquitectura y la ingeniería.”

Dicha empresa fue nombrada por Julia Margarita Serrano, quien fuese la gerente Financiera de la Empresa Triple A, en uno de los interrogatorios a los que fue sometida por parte de la Fiscalía:

“Aparte de “R & T” hay otra empresa a la que se le hicieron otros pagos, pero en este caso no hubo movimiento en efectivo, es una empresa que se llama “Iarco”, yo creaba la orden que no tenía ningún soporte de haberse prestado el servicio, y de allí no regresaban dinero a Triple A, yo desconozco qué pasaba con esos dineros, pero contablemente estaban registradas en la contabilidad con soporte documental, todos los meses durante 10 meses se giraron a “Iarco” mensualmente 150 millones de pesos que estaban autorizados por Ramón Navarro, estaban registrados en contabilidad”.

Los anterior tendría que ver con el proceso de la apropiación de 27.000 millones de pesos, mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos y cuatro contratos de consultoría.