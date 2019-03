Magistrados de la JEP han sido mencionados en audios de caso por corrupción

El fiscal Néstor Humberto Martínez confirmó, como lo reveló en primicia La W, que el magistrado José Miller Hormiga fue nombrado en uno de los audios que se analizan por el caso de corrupción en la Jurisdicción Especial para la Paz.

El fiscal Martínez aclaró que "la Fiscalía no ha hecho compulsas de copias porque no tiene en este momento evidencias que puedan comprometer a un magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay menciones, pero no tiene la Fiscalía evidencias y se han mencionado varios nombres pero no hay evidencias".

El magistrado José Miller Hormiga, de la sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP, fue nombrado en esta entidad por Néstor Raúl Correa en su función cómo secretario ejecutivo. Además se pudo comprobar que quien nombró a Hormiga en los audios fue el exsenador Luis Alberto Gil.

El fiscal Martínez también se refirió a la polémica sobre si el ente acusador indujo a los capturados al delito y dijo que "lo que sí resultaría irónico es que después de esas imágenes bochornosas de un funcionario de la JEP aferrado a un fajo de dólares de una manera inescrupulosa, el responsable termine siendo la autoridad".