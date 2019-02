En fuerte puja entre Amaya y López Dulcey se eligió Consejo Directivo de Corpoboyacá

Una fuerte discusión de términos jurídicos se evidenció entre el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya y el director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, (Corpoboyacá), Ricardo López Dulcey para la elección del Consejo Directivo de la entidad ambiental y en el que fueron seleccionados los alcaldes de Sutamarchán, Mongüa, Motavita y Panqueva.

Lo que se debe precisar es que ni el gobernador Amaya ni el director López Dulcey votaron porque la norma se los impide, pero sí interfirieron en la forma que se debía votar: mientras el primero insistió que debía hacerse de manera pública, el segundo consideraba que se les debía dar claridad a los alcaldes sobre las reglas del juego.

“No sé qué tan legal sea que el director, que no es integrante de la Asamblea y no tiene voto acá, haga campaña para que apoye a unos alcaldes, pero ese alcalde de puro parcero me dijo: están haciendo esto gobernador, no tengo problemas, pero pilas porque la táctica es el voto secreto para que nadie sepa” dijo el gobernador Amaya en medio de la Asamblea.

Amaya insistió que “este tipo de cosas se deben hacer por encima de la mesa, y se debe votar públicamente. No hay nada que ocultar en un proceso que debe tener todas las garantías democráticas”.

Frente a los señalamientos del gobernador Amaya, el director de Corpoboyacá, Ricardo López Dulcey, dijo que efectivamente llamó a los alcaldes para que asistieran a la asamblea en los cuales se generaron diálogos pero “en ningún momento tiene que ver con interferencia en la asamblea corporativa”.

Agregó que “existe una manifestación que hace nuestra secretaría jurídica con una serie de sentencias del Consejo de Estado y pronunciamientos de la Procuraduría y de la asociación de Corporaciones Autónomas donde se estable, con lo que reza la constitución, del tipo de votación que se deben hacer. Simplemente se le quería dar claridad a los alcaldes porque ellos tenían derecho a saber cuáles son las reglas del juego”.

López Dulcey sostuvo que está en su último año en donde debe concretar lo que ha venido haciendo: “Hay que aclararle a la comunidad que yo no puedo ser relegido y no ando en campaña”.

Finalmente sostuvo que fue una asamblea sana, amplia y que se llevó con todas las garantías.

Sin embargo, en el círculo de la Corporación se asegura que Jairo García, quien lleva 8 años de subdirector de recursos naturales, sería uno de los opcionados para ocupar el cargo como máximo jefe de Corpoboyacá.