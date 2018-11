Informe de la UNAL reconoce riesgo de colapso de presa de Hidroituango

El estudio realizado por la Universidad Nacional contratado por la Gobernación de Antioquia para mitigar los riesgos generados por la contingencia de Hidroituango confirma que, pese al optimismo de EPM, todavía hay riesgo de colapso de la estructura.

“Si bien el lleno prioritario no cumplía con el diseño original y fue construido como una solución de emergencia, existe una preocupación de que haya un incremento en la tasa de filtración de la presa que pueda lavar el material y ocasionar un eventual colapso de la estructura” detalla el resumen ejecutivo de 90 páginas al que tuvo acceso la W Radio en primicia.

El informe agrega que “La presa no se hizo bajo los estándares internacionales y no contó con los materiales adecuados. Advierte que los materiales usados para la construcción del lleno prioritario no cumplen con los requerimientos de obra definitivos”.

La Universidad nacional analizó el comportamiento del Río Cauca entre 1984 y 2013 y concluyó que para el mes de abril los caudales máximos anuales se ubicaban entre 600 mts cúbicos de agua por segundo y los 3.500 mts cúbicos de agua por segundo, con un valor promedio de 1.500 mts cúbicos de agua por segundo, superior a la capacidad que tenía el túnel GAD en ese momento, agregan que había una probabilidad del 41 por ciento de que el caudal superara la capacidad del túnel y que EPM fue muy arriesgado al no tener en cuenta esta situación para solo dejar en funcionamiento un túnel.

Señalan que una de las causas del taponamiento de la galería auxiliar de desviación, en abril, que habría ocasionado el colapso del túnel fue la vegetación aguas arriba del proyecto, desprendida por las fuertes lluvias de ese mes. El material vegetal que había sido removido y que no se había trasladado a su lugar de destino cayó sobre el proyecto y por eso el embalse comenzó a llenarse de forma imprevista.

Agrega el informe que, por lo menos, hasta el 22 de octubre de 2018 todavía había riesgo de que los túneles de desviación se destaponaran de manera natural, insiste en que “exploraciones realizadas entre agosto y septiembre desde el túnel de descarga intermedia hacia el túnel de desviación derecho han encontrado que pese a las inyecciones de concreto para el sellado rápido no se ha tenido éxito”.

Con relación a los estudios de factibilidad sobre el lugar indicado para la construcción del proyecto, advierte que las perforaciones hechas en la montaña fueron insuficientes para conocer con mayor alcance el macizo rocoso, “hubiese sido deseable explorar por lo menos hasta la cota del piso de la casa de máquinas”

En síntesis, del macizo rocoso en dónde se localiza la presa y las demás obras del proyecto se ha desplazado lateralmente y ocasiona un bloqueo parcial o total de una corriente de agua en este caso el Río Cauca.

A juicio de la Universidad Nacional era necesario que se revisara con detenimiento el estudio elaborado por Woodward and Clyde en 1980 porque habría cambiado la decisión de ubicar las obras del proyecto hidroeléctrico Ituango del lugar en el que se hizo la construcción porque en ese documento “se muestran las características estructurales del macizo rocoso la zona de influencia de la falla Santa Rita esté y todos los problemas de estabilidad y los movimientos en masa Asociados a ella”.

Por eso, concluye el informe que si bien la emergencia no ocurrió ‘Per se’ por esta falla si se debió reconocer y tener en cuenta esto en la etapa de factibilidad o de diseño para proceder a realizar estudios que permitieran conocer el comportamiento de las estructuras que lo afectan.

Finalmente, con respecto a las voladuras durante la contingencia para intentar habilitar uno de los túneles de desviación, advierte que se utilizaron cargas instantáneas de 70 kgs que pudieron afectar el macizo rocoso y obras cercanas al lugar de dicha voladura.

El informe completó de 600 páginas será presentado por la Gobernación de Antioquia en próximos días.

Epm aseguró que desconoce los resultados de este estudio y que están atentos al informe que les entregue la firma chilena Scava Consulting sobre la causa - raíz de la emergencia en el proyecto Hidroituango.