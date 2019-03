La reunión de Uribe y ‘Picho’ Padauí para estudiar si lo apoya a la Gobernación de Bolívar

Aunque mucho se ha dicho de la Convención del Centro Democrático el pasado domingo en Cartagena, lo que hasta ahora se ha mantenido escondido es una reunión entre el jefe natural de ese partido, el senador Álvaro Uribe, y el aspirante a la Gobernación de Bolívar con más polémicas: Hernando "Picho" Padauí, el excongresista de Cambio Radical que lleva meses en campaña anticipada.



Sobre el encuentro, ocurrido el lunes, el día después de la Convención, en un salón de juntas del Hotel Las Américas, hablamos con un dirigente del uribismo en Bolívar, quien nos dijo que entre algunos de los asistentes a la reunión privada no se sabía muy bien por qué 'Picho' estaba ahí, ni quién lo había invitado a un encuentro que se suponía que era sólo de Uribe, el directorio departamental y sus cinco precandidatos: cuatro a alcaldía y uno a Gobernación.

“Por lo que se conoce de ‘Picho’, no gustó mucho su presencia, pero el partido está abierto a escuchar a cualquiera”, nos detalló la fuente que pidió no ser citada.

En La W Radio conocimos que el aspirante Padauí estaba ahí porque quiere que el uribismo lo coavale, pese a que el Centro Democrático ya presentó como precandidato a la Gobernación a Miguel De la Peña, un líder poco conocido fuera de su natal Talaigua.

Como una de las dudas era quién lo había llevado, le preguntamos a Padauí sobre eso y nos respondió: “el senador Araújo (Fernando Nicolás Araujo Rumie) me invitó, me dijo que fuera allá a saludar y conversamos. Ahí querían conocerme, intercambiar ideas, pero no se tomó ninguna decisión sobre si me van a dar aval o no”.

Una comisión lo evaluará

Otro de los detalles desconocidos de esa reunión al que tuvimos acceso tiene que con que el nombre de Padauí sería evaluado por una Comisión de Verificación que decidirá si finalmente respaldan al exongresista de Cambio Radical y desechan a quien hasta ahora habían presentado como su carta por la Gobernación.

Las comisión de uribista locales que verificará la petición de coaval de ‘Picho’ la conforman: Roberto Gedeón, Luis Guillermo ‘el Mello’ Otoya, Sonia Villa, Fernando Benedetti y José Víctor Carvajales.

¿Una contradicción del partido?

Aunque apenas empiezan a estudiar de la idea de ponerle la sombrilla uribista a ‘Picho’, el solo estudio de ese nombre es leido como contradictorio con el discurso del senador Uribe en su Convención del domingo donde dijo que buscaban los candidatos más transparentes.

"A nosotros en el Centro Democrático, nos interesa promover candidatos de las mejores calidades humanas": @AlvaroUribeVel en Encuentro con interesados en Aval del @CeDemocratico en Bolívar pic.twitter.com/veAnc5diy3 — Fernando Araújo (@FNAraujoR) 17 de marzo de 2019

Si bien Padauí no tiene condena por corrupción, recientemente la Corte le abrió instrucción por presuntamente haber incurrido en los delitos de “falsedad ideológica en documento público agravada, alteración de resultados electorales y fraude procesal por la modificación de la votación en Magangué en las elecciones al Congreso de 2010, que terminó favoreciendo a Padauí.

Además, al exrepresentante a la Cámara la Corte también le abrió indagación preliminar en 2013, cuando protagonizó un escándalo cuando circuló un video en medios en el que al parecer aparecía teniendo relaciones sexuales con una menor de edad.