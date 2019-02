Mujer denunció que fue acosada por un 'mototaxista' en Popayán

En la ciudad de Popayán, las autoridades investigan las denuncias de una mujer que aseguró que un 'mototaxista' la acosó e incluso la golpeó cuando caminaba por la vía Panamericana, al norte de la capital del Cauca.

El presunto caso de acoso sexual callejero despertó la indignación en las redes sociales, luego que la afectada, identificada como Laura Chávez Vargas (Lola Chaves Vargas en Facebook) subiera un vídeo en el que narra lo ocurrido, y lamenta la mínima atención que las autoridades dieron a su caso.

“Iba con una falda corta porque hizo mucho calor y porque quería ponérmela. El señor iba en una moto, y me encontró caminando en una esquina, me empezó a perseguir, me gritó ‘mamacita’, empezó a tirarme picos, y yo empiezo a decirle que es un acosador”, relató.

Agregó que el sujeto la persiguió unas tres cuadras, “me empezó a decir que yo era una puta, que había tenido un mal día, que estaba con esta reacción porque algo me estaba pasando mal, yo era la mala, que no aceptaba un piropo, porque un piropo no es nada, supongo (…)”.

La ciudadana señaló que intentó detenerlo, pero fue objeto de una agresión física en uno de sus brazos, “no me pegó muy duro, pero me pegó. Luego me paré en frente para que no se fuera, porque llamé a la Policía”.

Como varias personas se percataron de lo sucedido, la Policía arribó al lugar. Según señaló, los uniformados tomaron los datos al sujeto y le indicaron que debía formular la denuncia en la Fiscalía, pues era la palabra de él contra la de ella, pues el hombre aseguró que también había sido agredido.

La mujer reveló una imagen que tomó al presunto implicado, quien en medio de estos hechos y con la presencia de la Policía Nacional hizo con una de sus manos una señal obscena contra la ciudadana.

En diálogo con La W, Laura explicó que hace parte de un proyecto que pretende hacer visibles las violencias, los acosos y los abusos que se registran en Popayán denominado “El mapa interactivo del acoso y el abuso”.

“Somos un grupo de chicas que no nos dejamos de alguna manera u otra amedrentar por el acoso callejero. Este es uno de los tantos casos que nos pasan a diario, sino que esta vez fui capaz de denunciarlo y enfrentármele”, precisó.

El caso despertó reacciones en la ciudad, y se cuestionó la falta de aplicación del Código de Policía en casos como este, a diferencia de lo que ocurrió en Bogotá con el famoso comparendo de las empanadas.