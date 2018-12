Los cuatro consejos de Harvard para perder peso y mantenerlo

Uno de los propósitos más sonados cada inicio de nuevo año es perder peso, sin embargo es algo que con el pasar de los meses el objetivo se pierde y al siguiente fin de año, nos volvemos a hacer el mismo propósito.

Pues teniendo en cuenta que perder peso no es una tarea fácil, el Dr. Meir Stampfer, profesor de epidemiología y nutrición en la Escuela de Salud Pública de Harvard, brindó algunos trucos (sencillos) para conseguir que este año si logremos perder todo el peso que adquirimos en las fiestas decembrinas.

No haga dieta, mejore su dieta. No concentre su alimentación únicamente en la pérdida de peso; centrarse en la salud en general. Siga una dieta rica en frutas, verduras y grasas saludables. "Incluso hoy, después de todos los datos que tenemos, la gente sigue pensando que comer grasa los engorda y tratan de encontrar productos bajos en grasa", dice el Dr. Stampfer. "Eso ha sido muy bien desacreditado. Comer grasa no engorda. Hay buenos estudios que demuestran que comer grasas saludables ayuda a las personas a controlar su peso mejor que a las dietas que a excluirlas" afirma el experto.

Haga ejercicio regularmente. Esto se ha dicho un millón de veces, pero no se puede enfatizar lo suficiente: aumentar su nivel de actividad puede ayudarlo a perder peso y mantenerlo. "Para la mayoría de las personas, el control de peso a largo plazo es difícil sin alguna actividad física", dice el Dr. Stampfer.

Pruebe una variedad de estrategias. Diferentes dietas funcionan para diferentes personas. A veces, encontrar la estrategia correcta requiere prueba y error. Un enfoque prometedor para muchos es comer con atención: tomarse el tiempo para detenerse y realmente concentrarse y disfrutar de su comida. "La evidencia científica para mi ojo es escasa, pero me gusta el concepto", dice el Dr. Stampfer. "Todos hemos tenido la experiencia de comer un tazón de algo y ni siquiera recordar haberlo comido".

Otro truco simple es colocar el tenedor entre las picaduras en lugar de sostenerlo en sus manos. Recójalo cuando vaya a tomar el siguiente bocado.

Perseverar. Perder peso es realmente difícil de hacer, y muchas personas fallan muchas veces antes de tener éxito. No te rindas Cada día, comprométase a comer un poco menos, dice el Dr. Stampfer. Si se sale del camino, vuelva a comprometerse al día siguiente y manténgalo en el tiempo.