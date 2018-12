El infalible ejercicio que marcará su abdomen según Harvard

Una de las partes del cuerpo que más se busca trabajar con el ejercicio es el abdomen plano, pues de acuerdo a una investigación realizada por la Universidad de Harvard, Core Exercises: 5 workouts to tighten your abs, strengthen your back, and improve balance, revela que los ejercicios tradicionales solo trabajan una parte de la parte central del cuerpo y pueden generar lesiones.

Es importante tener en cuenta que para endurecer el abdomen es necesario dominar otros ejercicios para ejercitar el tronco del cuerpo. Es decir que para que el abdomen se vea mucho más definido también se debe trabajar la espalda, brazos y piernas.

Según el estudio, la mejor forma de lograrlo es haciendo planchas. Este ejercicio no sólo tonifican los músculos abdominales, sino que también fortalecen la espalda y mejoran el equilibrio. Además, sus diferentes variaciones permiten trabajar todos los músculos centrales.