"Calladito te ves más bonito" las duras criticas que ha recibido Maluma en La Voz México

Esta es la segunda vez que Maluma es coach de "La Voz México", si bien ha sido una gran experiencia para el cantante, el colombiano ha tenido que pasar por algunos momentos incomodos durante el concurso.

Entre otras cosas, por ejemplo, el mexicano Carlos Rivera, con quien el cantante estableció una relación en la que predominaban las bromas pesadas, le hizo fuertes comentarios ante las cámaras por poner en entredicho su talento.

Rivera elogió a su compañera Anitta, a quien dijo admirar por ser su "su propia mánager" y "una gran estrella de Brasil para el mundo", además de ser una "súper, súper mujer".

Sin embargo, cuando llegó el turno de referirse al talento de Maluma, Carlos Rivera dejó de lado los halagos y solo añadió: "Y Maluma… ¡pues lo importante es que él tiene salud!".

Otro de los escándalos más recordados fue el encuentro con la argentina Cindy Coleoni, quien en la audición le reclamó muy fuertemente a Maluma por no no haberle pedido que se integrara a su equipo.

"Vos no me hables, habla con mi mano. Calladito es más bonito", le dijo la participante al reconocido colombiano, quien tuvo que aceptar que “se arrepentía de no haberse volteado".

En 2017 ganó la competencia con el concursante Eduardo Barba y espera repetir el triunfo en esta ocasión.