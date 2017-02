David Bisbal ya está en México para rendir homenaje a Juan Gabriel

Tras disfrutar de unos días de descanso en su Almería natal, que le han dado la oportunidad tanto de celebrar por todo lo alto el cumpleaños de su hija Ella como de pasar el día de los enamorados junto a su novia Rosanna Zanetti, el cantante David Bisbal ya ha puesto un pie en México para retomar sus compromisos profesionales, entre los que sin duda destaca su participación en el concierto homenaje al malogrado Juan Gabriel que tendrá lugar este sábado en Toluca.



"Buenos días desde México, ¡acabamos de llegar! Son casi las seis de la mañana y vamos de camino a Toluca [a las afueras de la capital del país]. Hoy nos esperan ensayos para el recital de Juan Gabriel", compartió con todos sus seguidores de Twitter para anunciar su esperada llegada a México.



El intérprete andaluz pertenece a esa hornada de jóvenes artistas latinos que tuvieron la fortuna de contar con el legendario Juan Gabriel como mentor y colaborador de excepción, forjando en el caso del español una duradera amistad con el Divo de Juárez que les llevó a compartir escenario numerosas veces para interpretar juntos algunos de los grandes éxitos del fallecido compositor.



"Estoy muy contento, feliz de poder estar en el homenaje a Juan Gabriel. Ya estuve en el de los Latin Grammy [un tributo que tuvo lugar años antes de su muerte] y pude cantar dos canciones maravillosas enfrente de él. Y para mí ese fue un sueño cumplido. Me dijo delante de todo el mundo que no habían sonado tan bonitas hasta que las canté yo, y eso fue hermoso", se sinceraba durante la presentación de su disco más reciente, 'Hijos del mar', hace unos meses en el país azteca.



David Bisbal no será ni mucho menos el único artista célebre que recordará a Juan Gabriel en el multitudinario recital que tendrá lugar en el Foro Pegaso de Toluca, ya que otros muchos representantes de la escena latina, procedentes de diferentes estilos y generaciones, como Luis Fonsi, Shaila Dúrcal, Juanes y el dúo formado por los hermanos Jesse & Joy, unirán sus voces para celebrar el extenso legado y la fascinante vida de uno de uno de los grandes iconos de la música en español.