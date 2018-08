Demi Lovato habla por primera vez después de su sobredosis

"Siempre fui transparente sobre la adicción que tengo. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no desaparece, es algo con lo que tengo que luchar" fueron las palabras con la que la ex estrella de Disney comenzó su emotivo mensaje luego de ser internada en la clínica Cedars Sinai por una sobredosis.

Lovato, fue encontrada en su casa Hollywood tras una fiesta con sus amigos en la que aparentemente consumió drogas hasta quedar inconsciente. El pasado marzo, había celebrado 6 años de sobriedad, sin embargo, hace algunos meses confesó en su canción “Sober” que había tenido una recaída.

"Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación ", pide Lovato. "El amor que me han demostrado todos hará que nunca lo olvide y espero el día en el que pueda decir que salí del otro lado. Seguiré luchando", termina su mensaje.