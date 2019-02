El hombre que asegura ser el hijo secreto del príncipe Carlos y Camila de Cornualles

Un nuevo escándalo sacude a la casa real británica: un hombre australiano de 52 años asegura ser hijo del príncipe Carlos y Camila Parker, y solicita además que se le de un puesto en el lugar que corresponde.

Se trata de Simon Dorante- Day, quién señaló en una entrevista a la revista New Idea que su mamá, la ahora duquesa de Cornualles, lo tuvo a los 18 años y que luego de su nacimiento fue dado en adopción.

En medio de la entrevista, Dorante-Day también indicó que cuando tenía 18 meses de nacido fue dado en adopción a Karen y David Day y que sus abuelos adoptivos fueron Winifred y Ernest, ambos trabajadores de la reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, “Era muy cercano a mi abuela y ella me dijo muchas veces que yo era hijo de Camilla y Carlos. Ella no solo lo insinuó, sino que me lo dijo directamente”.

Simon también comentó que la misma Lady Di sabía de su existencia y que iba a dar a conocer la noticia. Sin embargo, su repentina muerte impidió que eso pasara.

Por ahora, la realeza no ha hablado de este tema y el hombre ha compartido fotos y documentos en Facebook para probar su versión.