¿El sexo influye en el desempeño laboral?

Un estudio From the Bedroom to the Office de la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, en el que se utilizó a 159 empleados casados de diferentes empresas buscó averiguar si en realidad el sexo es capaz de fortalecer nuestro rendimiento en la oficina.

Los resultados, publicados en Journal of Management, reflejaron que aquellos participantes que aseguraban tener más sexo en el hogar también reportaron mejores estados de ánimo las mañanas siguientes. Esos niveles altos de humor, además, se vincularon con un mayor compromiso en el trabajo y una mayor satisfacción por realizar las tareas respectivas.

De acuerdo con el sexólogo Fernando Rosero, el sexo facilita la liberación de hormonas que fomentan la felicidad y la tranquilidad lo que ayuda a que las personas tengan mejores desempeños gracias a que, por ejemplo, aumenta la concentración.

"Además, las personas tienen mejores periodos de descanso, porque después del sexo las personas duermen mejor lo que influye en su desempeño en la oficina al día siguiente" puntualizó el experto.

Finalmente, Rosero señaló que las personas que tienen problemas sexuales no se sienten satisfechos con el resto de esferas de su vida.