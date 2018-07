Hermanas de Kim Kardashian preocupadas por su obsesión con entrenar y su estricta dieta

El cambio que habría experimentado la figura de la estrella en el último año ha sido el tema de conversación en torno al que ha girado la última publicación en su Instagram protagonizada por sus hermanas Khloé y Kendall, que se debaten entre la preocupación y la admiración por su fuerza de voluntad

Desde principios de año Kim Kardashian se ha embarcado en una cruzada acompañada de su entrenadora personal Melissa Alcantara para combatir la temida celulitis y la flacidez después de quedar horrorizada cuando el año pasado se publicaron unas fotografías suyas en las playas de México tomadas por los paparazzi, que no resultaban precisamente favorecedoras.



El resultado de los seis entrenamientos semanales a los que se somete la estrella televisiva resultan ya más que evidentes, pero algunos de sus allegados parecen temer que esté llevando su propósito al extremo. La propia Kim se ha encargado de documentar las opiniones al respecto de sus hermanas Khloé y Kendall Jenner en la sección Stories de su Instagram y, pese a que la conversación se desarrolló en todo momento en un tono distendido, la conclusión a la que han llegado ambas es que la esposa de Kanye West nunca antes había estado tan delgada.



"Estoy preocupada de verdad, no creo que comas nada en absoluto. Estás muy delgada", aseguraba la modelo después de que Kim sacara su teléfono móvil y le pidiera que repitiera la frase que acababa de decir, pero esta vez mientras ella la grababa. "Eres tan diminuta como este bolso", añadía poniendo como comparación un pequeño clutch negro.



"Nunca he visto a un ser humano con mejor aspecto que el tuyo. Pareces un dibujo andante creado con Facetune. Nunca he conocido a nadie más delgado que usted, señora West. Bueno, sí, a Kendall, pero lo suyo es por naturaleza. En tu caso requiere mucho sacrificio y resulta increíble", apuntaba Khloé, en su caso en un tono más de admiración que de preocupación.



Aunque la celebridad parecía en todo momento encantada ante los 'halagos' que le estaban dedicando, se apresuró a matizar que en realidad no ha adelgazado demasiado en los últimos meses y que seguía pensando en torno a los 54 kilos: "Algo menos si me quito las extensiones del pelo", matizaba.



Ese argumento no pareció convencer sin embargo a Khloé, que seguía sin encontrar una explicación factible a la figura curvilínea de su hermana y a sus proporciones más propias de una muñeca pin-up que de una mujer de carne y hueso.



"Eso se debe a que eres todo músculo. A ver, las tet*as y el cu*o también pesan porque eres una mujer voluptuosa, pero en esa zona eres anoréxica", apuntaba refiriéndose a la diminuta cintura de su hermana. "Y tienes los brazos como palillos, son del tamaño de mi meñique".



El aspecto físico de Kim siguió siendo el tema de conversación entre sus acompañantes durante unas cuantas horas, un debate que Khloé dio por zanjado al llegar a la siguiente conclusión: "Ahora eres mayor y tienes un aspecto mucho mejor que el que tenías a los 18, los 21 o los 23".