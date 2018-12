Lorena Meritano critica a sus exparejas mostrando sus senos

La actriz compartió fotos de su pecho desnudo, sin embargo, en esta ocasión lo hizo junto a un contundente mensaje hacia sus exparejas, a quienes llamó "cobardes que huyeron despavoridos cuando supieron mi verdadera situación física y de salud".

Además aseguró que el que la "dejó cuando le faltaba una teta le hizo un favor".

El que me dejó cuando me faltaba una teta post cáncer y quimioterapias y me hizo un favor o los 2 o 3 cobardes q huyeron despavoridos cuando supieron mi verdadera situación física y de salud.

Así estuve y así me hicieron concha y hoy sola estoy renaciendo gracias Dios y a mi. pic.twitter.com/2NEWkaKj98