Según estudio, estar soltero es más saludable emocionalmente que tener una relación

Un nuevo estudio realizado por el Journal of Social and Personal Relationships, determinó la soltería aumenta las conexiones sociales y que incluso es más probable que quienes no tengan pareja brinden y reciban ayuda de su entorno social de mejor forma.

El estudio concluyó que el matrimonio restringe a las personas socialmente, por lque no siempre tienen un final feliz.

Le puede interesar: ¿El sexo influye en el desempeño laboral?

Si bien hay parejas que llevan una relación sana y con los tiempos determinados para desenvolverse con su entorno los estudios ratifica que a largo plazo los matrimonios no terminan siendo felices o que son dañinos a nivel psicológico.

Aunque esto es lo que afirman los estudios, lo cierto es que lo mejor es que cada persona decida y elija en el estado en el que más cómodo se sienta.