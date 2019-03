Congresistas que buscan mediar por la minga volverán este jueves a la Casa de Nariño

Los cerca de 30 congresistas que llegaron hasta la Casa de Nariño para buscar una reunión con el presidente Iván Duque sobre la situación del Cauca, anunciaron que regresarán en la mañana de este jueves.

Durante cerca de dos horas los parlamentarios exigieron el encuentro con el Mandatario y propusieron que ingresaban todos pero solo cuatro tendrían la vocería durante la reunión. Sin embargo, el consejero para los Asuntos Políticos, Jaime Amín, les explicó que por metodología el Gobierno atendería a una comisión de 10 personas.

Esta propuesta no fue aceptada por la mayoría de los congresistas, quienes antes de las 7:00 p.m. se retiraron del lugar al indicar que además el consejero Amín no les confirmó si la comisión sería atendida personalmente por el presidente Duque.

El senador Feliciano Valencia explicó que una de las propuestas que llevaban al Jefe de Estado es que si él le ponía una fecha y hora a su viaje al departamento del Cauca, las comunidades estarían dispuestas a desbloquear la vía Panamericana.

Durante su retiro, varios parlamentarios anunciaron que no sesionarán en el Congreso hasta que no sean atendidos por el presidente Duque, mientras que el consejero Amín explicó que mañana (jueves 28 de marzo) el Gobierno atenderá a los que lleguen organizados en una comisión. Sin embargo, no confirmó si esta comisión será recibida por el presidente Duque, ya que tiene un evento agendado a la misma hora.

Finalmente, tres congresistas de Nariño, que representaban a la bancada de ese departamento, se reunieron con el presidente Duque. Son Berner Zambrano, Manuel Viterbo Palchucán y Liliana Benavides, quienes estuvieron acompañados de la senadora Paloma Valencia y el senador Jonatan Tamayo, más conocido como Manguito.

Zambrano explicó que el presidente Duque se comprometió a que mañana irá una comisión a hablar con los indígenas de su departamento y el sábado otra comisión de ministros se reunirá con el sector empresarial, la bancada del departamento y la dirigencia. Aseguró que las demás bancadas no quisieron dialogar con el Gobierno pero que ellos quisieron plantear sus preocupaciones al mandatario.

Por su parte, el presidente del Congreso, senador Ernesto Macías, dijo ante la propuesta de que los congresistas no sesionarán hasta que los atienda el presidente Iván Duque que su obligación es trabajar porque están en sesiones ordinarias.

"La plenaria del Senado está convocada para el martes y espero que lleguen a trabajar porque este es un tema del Gobierno y el Gobierno es el que lo atiende, el Congreso tiene que trabajar", dijo Macías y agregó que "la obligación nuestra es trabajar, estamos en sesiones ordinarias, qué dicen los colombianos, entonces entra en paro el congreso, no van a trabajar y de todas formas se les paga a los congresistas".

