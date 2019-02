Departamento de Justicia acusó recibo de carta rogatoria en caso Santrich

La W conoció el correo de confirmación, suscrito por Sabrina Mayor de la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en que se confirma que el documento sí fue recibido por parte del gobierno estadounidense.

Este es el documento:



Foto: W Radio

El pasado 31 de enero, se conoció que las autoridades de Estados Unidos no recibieron oportunamente la solicitud que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de las pruebas que vinculan a “Jesús Santrich”, exguerrillero de las Farc, con un caso de narcotráfico debido a “inconvenientes” con el envío de la carta rogatoria.

Posteriormente, se produjo una amplia polémica por la no entrega de la asistencia judicial en el término legal establecido, que estuvo a cargo de la empresa de mensajería 4-72. Incluso, la JEP anunció que amplió en 20 días el plazo para que Estados Unidos enviara las pruebas que este tribunal solicitó y las cuales servirían para decidir si aplica o no la garantía de no extradición de Santrich.

Sin embargo, el pasado 6 de febrero, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, confirmó que su Gobierno aún no ha recibido dicho documento:

“Hasta el momento no hemos recibido nada del gobierno colombiano al respecto (...) hemos hecho lo que se debe hacer bajo los términos del tratado de extradición. Hemos dado esa información. Hemos entregado las pruebas sobre lo que llamamos causa probable”.

No obstante, La W conoció el correo de confirmación, suscrito por Sabrina Mayor de la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en que se confirma que el documento sí fue recibido por parte del gobierno estadounidense.