Desde una cárcel en Atlanta, Salvatore Mancuso rompe su silencio

El exlíder paramilitar Salvatore Mancuso se ratificó en sus denuncias en contra de Álvaro Uribe Vélez y dijo que el expresidente tiene toda la responsabilidad sobre hechos que ya ha relatado en Justicia y Paz.

“Voy a declarar la verdad, convéngale a quien le convenga y perjudique a quien perjudique, pero que sea la justicia la que decida si hubo o no direccionamientos al respecto”, dijo de entrada Salvatore Mancuso

Aseguró que va a aclarar la verdad sobre muchos procesos que están pendientes de decisión y que en poco tiempo va a contar la verdad en contra de muchas personas que aún no han respondido ante la justicia.

El exparamilitar denunció que existe un complot en su contra para excluirlo del programa de Justicia y Paz, orquestado por miembros de la Fiscalía y de la Policía.

"No es concebible que los que están a cargo de la justicia manipulen la información, ¿cómo es posible que le den credibilidad a unos testigos que hablan de mi cuando yo estaba en prisión desde el 2006", afirmó Mancuso

Mancuso negó su relación con la empresaria del chance Enilse Lopez, más conocida como La Gata, y sus hijos.

“Dicen que yo le entregaba dineros al señor Alfonso López en el año 2007, pero yo estaba recluido en la cárcel de Itagüí. No conozco a esa señora (Habla de Enilse López) ni a ese señor. No es cierto que le entregara recursos no conozco a Héctor Julio López, no recibí ni le di dineros”, asegura Mancuso.

En su segunda intervención con La W, Salvatore Mancuso se refirió a los siguientes temas:

Sobre la reunión con tres senadores hace algunos años, Mancuso aclaró que fue la misma reunión en la que estuvo El Tuso Sierra. Vale la pena recordar que el propio Tuso Sierra hizo publica esta reunión en la cual estuvieron Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, quienes en el año 2009 los visitaron como senadores de Colombia. Asegura Mancuso que tiene un documento listo sobre este hecho para enviar a la justicia colombiana.

Así mismo, por primera vez de su propio testimonio, Mancuso aseguró que hace un tiempo declaró en contra del empresario Carlos Mattos, pero que nada sucedió.

“Matos colaboró con las autodefensas y entregó recursos económicos en un pacto con Carlos Castaño, en una reunión en Tierra Alta, entregó unos carros y no un helicóptero que se le pidió”. Afirmó Mancuso que “las niñeras” que transportaban los carros nuevos hacia el centro del país no podían pasar por las carreteras de la costa por la actividad de la guerrilla y ahí fue donde intervinieron las AUC para que empresas como la de Carlos Mattos pudieran transitar. “Muchas de las empresas y compañías que denunciaron en justicia y paz no han respondido”, dijo Mancuso.

Respecto sobre la efectividad de su participación en el proceso de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso afirmó que fue él quien jalonó todo el proceso; que por sus testimonios y pruebas más de 50 personas de connotación nacional han sido condenadas; que lo que aportó como pruebas han servido para demostrar que hubo vínculos de personas muy importantes con las AUC, como políticos, empresarios y militares entre otros, “Sin ellos no hubiéramos llegado a donde llegamos”, dijo Mancuso.

Sobre el proceso de paz con la guerrilla de las Farc dijo: “El acuerdo de paz con las Farc, independientemente que nos guste o que no nos guste, hay que cumplirlo porque es una palabra del gobierno. Estoy de acuerdo con el proceso de paz con las Farc, y así la guerrilla no pague un día de cárcel, como lo hemos hecho nosotros, hay que avanzar con ello”.

LEA LA DENUNCIA DE SALVATORE MANCUSO CONTRA FISCALES Y MIEMBROS DE LA POLICÍA, QUE SEGÚN ÉL, HAN MONTADO UN COMPLOTO PARA SACARLO DE JUSTICIA Y PAZ:

Presentación previa del documento adjunto: