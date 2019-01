El testimonio de Luiz Antonio Mameri

En la audiencia celebrada en los juzgados de Paloquemao en el caso Odebrecht, el brasilero Luiz Antonio Mameri dijo que no le consta que el ex presidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, supiera del pago de un soborno al ex viceministro de transporte Gabriel Ignacio Garcia Morales.

Dijo que las reuniones para hablar de este pago fueron adelantadas por los representantes de Odebrecht en Colombia. Además, señaló que la persona que afirmó que Melo Acosta estaba enterado de las gestiones para el soborno fue Bueno Junior.

También agregó que nunca participó de las reuniones entre García y Luiz Antonio Bueno, pero si tuvo conocimiento del pago corrupto.

Cuando la Fiscalía le preguntó si sabía de alguna persona del Grupo Aval que tuviera conocimiento del pago corrupto, Mameri respondió que no tenía conocimiento.

Sin embargo, habló de una reunión entre los directivos de Odebrecht y Aval.

“Hubo dos o tres reuniones (…) la primera reunión estuvo presente el señor José Elías Melo, el señor Sarmiento, una o dos personas más del grupo Aval, no sé precisar cuales, de nuestra parte, de Odebrecht estuvieron el señor Marcelo Odebrecht, el señor Luis Antonio Bueno Junior y yo...tratamos un encuentro, si no me equivoco fue una cena, me acuerdo bastante de un club, donde se trataron temas bastante generales”.

Mameri confirmó que los Solarte no estuvieron de la operación del soborno dado que su participación en el consorcio era pequeño.

