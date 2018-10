EPM no pagará, por ahora, las reclamaciones por Hidroituango

A través de un comunicado, Empresas Públicas de Medellín (EPM) explicó que no pagará, por el momento, la cláusula de apremio que esperaba hacer efectiva la Sociedad Hidroituango mientras no se defina si la contingencia del proyecto configura o no un “evento excusable”.

Además, agregó que la obligatoriedad en el pago no se ha determinado aún, y por esa razón no es exigible todavía ese pago.

El cobro fue notificado por la sociedad Hidroituango a EPM la semana pasada y el monto total sería de un billón de pesos los que le tocaría girar EPM a la sociedad, debido a la demora en el inicio de la generación de energía.

