La JEP me daría asco si deja libre a Santrich: Ciro Ramírez

Después de que se conociera que carta de la JEP en la que se solicitan las pruebas sobre los supuestos delitos cometidos por el ex guerrillero y ahora integrante del Partido Farc, se perdiera y no llegara a Estados Unidos, el abogado Alirio Uribe y el congresista Ciro Ramírez hablaron sobre qué pasará con la extradición de Jesús Santrich.

Inicialmente Uribe expresó su desconfianza con la versión que dio el Gobierno sobre que la empresa de correo 4-72 perdió la carta y se quedó en Panamá, “no le creo al gobierno, no creo en lo del correo. Ya se van a completar 10 meses de la captura de Santrich”.

Por su parte Ramírez destacó el error del Gobierno y afirmó que “Santrich debe estar extraditado hace rato. Aquí sí creo que hubo una falla garrafal de parte del Gobierno con lo de la carta”.

Uribe destacó la importancia de realizar la investigación dentro de los tiempos y plazos necesarios “no ha habido debido proceso con Santrich, la ley habla de 120 días y ya lleva más de 300 detenidos. Cuando la JEP le pidió las pruebas al fiscal, dijo que no tenía”.

Y se cuestionó “¿Por qué el fiscal no ha sacado las pruebas? El fiscal debe investigar todo y pasar las pruebas al competente, ¿por qué no lo ha hecho? Me parece tramposo. El gobierno lo quiere proteger”. A lo que Ramírez respondió “El Estado firma unos acuerdos con estos señores, pero es que aquí hay una circular roja emitida por Interpol. Aquí el único hecho tramposo es el presunto acto de narcotráfico de Santrich”.

Sobre las pruebas Uribe aseguró no existen, “Hay más pruebas contra el fiscal que contra Santrich” por su parte, Ramírez manifestó su desacuerdo con esa afirmación y afirmó que sí estaban.

Continuando por esa línea Uribe reiteró sus suspicacias ante el manejo del Gobierno sobre el caso del exguerrillero y sentenció “aquí se hizo un montaje para que no fuera congresista. Los que aparecen en el vídeo son unos agentes de la DEA y no unos narcotraficantes.”

Mientras que Ramírez cuestionó el actuar de Alias “El Paisa” e Iván Márquez de quienes se desconoce su paradero, “¿Nos decían que Iván Márquez y El Paisa, se iban a acoger a unos acuerdos?, pero la JEP les aplaza y les aplaza la citación a la JEP”. Ante esta afirmación Uribe aseguró que los guerrilleros actuaron así porque “Márquez y El Paisa creen que los van a extraditar sin pruebas. A Simón Trinidad lo extraditaron y le han hecho tres juicios y no lo han declarado culpable, ese también es el miedo”.

Ambos destacaron la gravedad y el impacto que tiene esta situación para el acuerdo de paz. Ramírez aseguró que “aquí hay una persona que cometió un presunto delito tras unos acuerdos de paz. Aquí hay unos hechos que ya sabemos que un señor iba a enviar unas toneladas de cocaína, si es inocente o no lo sabremos en Estados Unidos” y Uribe agregó “No estamos ante cualquier persona, es una persona que ayudó a hacer el acuerdo de paz, una persona que fue elegida como congresista”.

También, el congresista del Centro Democrático cuestionó la actuación de la Jurisdicción Especial de Paz y afirmó que “la JEP está en un nivel de falta de credibilidad, si la JEP no hace justicia con el caso Santrich, la JEP daría asco”.

Finalmente, Ramírez afirmó que “se le está dando muchas vueltas a un trámite jurídico. Aquí lo importante es que si Estados Unidos puede enviar las pruebas, seguir adelante y que la JEP determine” pero reiteró que sí es necesario darle todas las garantías del proceso de Santrich.

Uribe concluyó que si en más de 300 días no se han enviado pruebas es porque “este es un montaje hecho para perjudicar y dañar el proceso de paz” y lo argumentó bajo lo siguiente: “es que los audios que entregó la Fiscalía dicen lo mismo que dice Santrich, que ahí se habla de proyectos productivos los cuales, incluso, están radicados en la OIM, no hay pruebas de la Fiscalía” puntualizó.