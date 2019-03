Séptima Sala Plena de la Corte Suprema no logrará consenso para elegir presidente No habrá quórum para elegir presidente porque no estarán presentes los magistrados Eugenio Fernández, Octavio Tejeiro, Margarita Cabello y José Francisco Acuña.

Una nueva Sala Plena se llevará a cabo este 21 de marzo en la Corte Suprema de Justicia, la séptima para elegir presidente de este tribunal. Foto: Colprensa