Vamos a expedir un decreto para que la Policía confisque cualquier dosis de droga: Duque

Desde San Jacinto, Bolívar, el presidente de la República Iván Duque anuncio que, a través de un decreto, autorizará a la Policía Nacional para que confisque cualquier dosis de droga que sea encontrada a los ciudadanos en Colombia.



"Vamos a expedir un decreto donde, en el marco del desarrollo del Código de policía y en el marco también de reconocer que los consumidores no son delincuentes, pero que no queremos la droga afectando más a nuestros niños y a nuestras comunidades, con ese decreto vamos a dar la autorización a la Policía Nacional para poder confiscar cualquier dosis que se encuentra en las calles de Colombia para no tener es amenaza para la ciudadanía", expresó.



Aunque aclaró que será en el marco del nuevo código de Policía, Duque no habló de poner esta idea a consideración del Congreso de la República. Desde su llegada a la Casa de Nariño, el paso 7 de agosto, el mandatario ha sido enfático en señalar que una de las principales luchas de su gobierno será en contra del consumo de drogas que, según señala, ha tomado más fuerza en los últimos años.



En marzo de 2016, la Corte Suprema de Justicia determinó que la dosis mínima de droga en Colombia es la que el consumidor necesite y que quienes sean encontrados con una dosis mayor a la que se establece por ley (20 gramos de marihuana y 5 gramos de cocaína), si es para su propio consumo, no podrán ser llevados a prisión.