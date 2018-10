Messi tendrá que ver el clásico con el Real Madrid por televisión

Messi fue sustituido por Ousmane Dembélé en el minuto 26 del partido de Liga que el Barcelona jugó contra el Sevilla en el Camp Nou, tras lesionarse el brazo derecho en un lance fortuito con el jugador del Sevilla Franco Vázquez.



El delantero rosarino, con ostensibles gestos de dolor, se lesionaba en el minuto 16 del encuentro, poco después de asistir a Philippe Coutinho en el 1-0 y anotar el segundo de la cuenta azulgrana en una rápida transición.



Pese a los esfuerzos del cuerpo médico para que Messi continuara en el césped -al jugador le vendaron el brazo en la banda para que intentara seguir- Valverde dio finalmente entrada al francés Ousmane Dembélé.

Messi, se fracturó el radio del brazo derecho, y estará tres semanas de baja, confirmó el cuerpo médico del Barcelona.

En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou, y que finalizó con un marcador de 4 a 2, a favor del Barcelona, Valverde valoró el contratiempo que significa no poder contar con el delantero rosarino con vistas al clásico contra el Real Madrid del próximo domingo.



foto: EFE



"Esperamos al mejor Madrid, pero la semana es larga y tenemos un partido importantísimo de 'Champions' contra el Inter. A pesar de que un equipo esté en una u otra racha, es el clásico y será un partido especial en el que se superan todas las dificultades", resaltó.



Sobre la lesión del argentino, Valverde reconoció que será "una baja sensible" aunque se mostró convencido de que su equipo la afrontará de la mejor manera.

"Sabemos lo que nos da, lo que el contrario piensa si Leo (Messi) está. Hay que saber que no estará y tenemos que afrontarlo. Claro que vamos a notar su baja. Lo asumimos, pero tenemos recursos suficientes para afrontarlo", afirmó.



En este sentido, instó a sus jugadores a dar un paso adelante en las próximas jornadas: "No ha pasado mucho, pero ha habido partidos en los que no ha jugado Leo (Messi). Es fundamental y marca mucho el juego del equipo, pero intentaremos mantener nuestra idea y dar un paso al frente".



Más allá de la lesión del argentino, Valverde destacó la actuación del guardameta Marc-André ter Stegen y el partido del uruguayo Luis Suárez, autor del tercer tanto.



"Sé que hay veces que los delanteros están más o menos acertados, pero al final el trabajo de Luis Suárez siempre está ahí y siempre se ve", dijo sobre el delantero charrúa.



Sobre el encuentro ante el Sevilla, Valverde celebró el buen inicio de sus jugadores, si bien reconoció que la lesión de Messi afectó algo el ritmo de juego.

foto: EFE



"Nos ha costa un poco cerrar el partido. Ha sido un partido ante un buen equipo, que nos ha exigido mucho, marcado por la lesión de Messi. Ahora volvemos a ser primeros, que no es ninguna tontería viendo lo igualada que está la Liga", zanjó.

Durante el partido también resultó lesionado el jugador colombiano Carlos Bacca, quien juega para el equipo del Sevilla.