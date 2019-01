La ONU seguirá trabajando con Venezuela durante el segundo mandato de Maduro

La Secretaría General de la ONU aseguró hoy que va a seguir trabajando con el Gobierno de Venezuela durante el segundo mandato de Nicolás Maduro y recalcó que no es su tarea reconocer o no reconocer a jefes de Estado.



"Hemos visto las decisiones tomadas por un número de países. El secretario general, la Secretaría, no nos dedicamos a reconocer a jefes de Estado o a no reconocer a jefes de Estado", dijo el portavoz Stéphane Dujarric en su conferencia de prensa diaria.

Dujarric respondió así al ser preguntado por la postura de varios Gobiernos latinoamericanos, de Estados Unidos o de la Unión Europea, que han repudiado la investidura de Maduro.



Según el portavoz, la ONU está siguiendo de cerca la situación y, como principio, siempre es favorable al diálogo y, específicamente, al diálogo regional.



"Nosotros continuaremos trabajando con el Gobierno de Venezuela, notablemente en el marco de asistencia al desarrollo, en alimentación, salud, seguridad y nutrición", señaló Dujarric.

El portavoz recordó que el jefe de la ONU, António Guterres, ha pedido repetidamente un "diálogo político inclusivo" en Venezuela y ha apoyado iniciativas en ese sentido.



"El secretario general sigue disponible para ayudar de cualquier forma", aseguró.



Maduro juró hoy su segundo periodo de Gobierno, que lo mantendrá en el poder hasta 2025, en medio de acusaciones de ilegitimidad por la forma en que consiguió la reelección.

En Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó "no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019", y llamó a que se celebren nuevos comicios "en una fecha cercana" con observación internacional.



Mientras, EE.UU. anunció que no reconocerá la toma de posesión y incrementará la presión sobre el Ejecutivo venezolano.