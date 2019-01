Maduro toma posesión de un nuevo periodo presidencial en medio del rechazo internacional

Nicolás Maduro Moros tomo en horas de la mañana juramento como presidente de Venezuela para el periodo 2019 - 2025 ante el Tribunal Supremo de Justicia de su país, acto que fue rechazado por varios países entre los que se cuenta Colombia, como parte del Grupo de Lima; Estados Unidos, y los países pertenecientes a la Unión Europea, quienes manifestaron considerar ilegítimo el nuevo periodo presidencial, por ser el resultado de unas elecciones sin garantías para la oposición, y altas tasas de abstencionismo.

(Le puede interesar: Obispos de Venezuela califican de ilegítimo nuevo periodo de Maduro)

Al evento de toma de posesión de Maduro, asistieron solamente cinco presidentes entre los que se encontraban el de Bolivia, Evo Morales; Nicaragua, Daniel Ortega; Cuba, Miguel Díaz-Canel; El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; y Osetia del Sur (un país no reconocido por Naciones Unidas), Anatoli Bibílov, quienes estuvieron acompañados por una veintena de representaciones diplomáticas, de las 100 que habían sido invitadas.

(Lea en W Radio: “Es una estupidez”: Maduro sobre prohibición de entrada a Perú)

Hasta ahora la cancillería venezolana informó sobre la asistencia del vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay; el vicepresidente del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Ilyas Umakhanov; el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris, el viceprimer ministro de Bielorrusia, Igor Liashenko; y el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Han Changfu.

(Lea también: Venezuela es una dictadura que amenaza la seguridad de Colombia: vicepresidenta)



La lista a la que se sumó también la asistencia de representantes de fiferentes organismos internacionales entre los que se cuentan la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammed Sanussi Barkindo; el ministro de Energía de Argelia, Mustapha Guitouni; y el ministro de Economía, Desarrollo, Petróleo, Comercio e Inversión de Belice, Erwin Contreras.

Al evento también acudió la presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil , Gleisi Hoffmann, en tanto que países como Uruguay y México designaron a sus encargados de negocios en Caracas como representantes oficiales para este acto.

En concordancia con lo afirmado la tarde anterior a través de su cuenta de twitter, Nicolás Maduro calificó, durante su discurso de posesión, la decisión de varios países, incluido Colombia, reunidos en el Pacto de Lima, como una "guerra mundial".

Maduro comenzó su discurso explícando la razón por la cual tomaba posesión ante el TSJ, y no ante la Asamblea Nacional, manifestando que dicha posibilidad está contemplada desde 1999 en la constiutución de su país.

En su discurso, Maduro recordó el legado de su antecesor Hugo Chávez, e incluso afirmó que la banda que le había sido impuesta como presidente, era la misma usada por el fallecido líder de la revolución bolivariana. En su intervención, Maduro hizo un recorrido por el camino electoral previo a las votaciones en las que fundamenta su elección, y señaló que es falso que en dicho proceso no se hubiesen dado las garantías para que participaran miembros de la oposición.

(Le puede interesar: Listas medidas por si se incrementa migración de venezolanos tras posesión de Maduro)



Maduro hizo una mención al líder opositor Henry Ramos Allup, a quien le dirigió unas palabras diciendo "me hubiera gustado enfrentarte y ganarte en las urnas", y sobre quien afirmó, que pese a haber querido aspirar a la presidencia de Venezuela, finalmente no lo hizo por amenazas de Estados Unidos.

Sobre Colombia, Maduro hizo dos referencias directas al presidente Iván Duque. La primera al recordar un reciente error de contexto histórico del mandatario, durante una rueda de prensa posterior al a visita del Secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo.

"A Colombia lo libertó hace 200 años el ejército de Bolívar, no el Capitán América", señaló Maduro, quien se refirió al gobierno colombiano y otros en la región como aliados del "hegemón de Estados Unidos".

(Le puede interesar: Venezuela amenaza con "crudas medidas" a los países del Grupo de Lima)



La segunda referencia directa a Iván Duque ocurrió cuando estaba haciendo mención a la situación de aislamiento al que esta siendo sometido Venezuela en la región, diciendo que "me gustaría que Iván Duque me hablara cara a cara de Venezuela, para yo también hablarle al a cara de Colombia". En este mismo fragmento de su discurso, Maduro también hizo alución al problema de cultiuvos ilícitos en Colombia, y señaló que le "enseñaría a Colombia cómo lo hizo Venezuela", haciendo mención a su vez de la ayuda de Estados Unidos en dicha materia en Colombia.

(Lea en W Radio: Asamblea venezolana no reconocerá juramentación de Nicolás Maduro)

Maduro habló a la región, invitando a la conformación de una Asamblea de mandatarios que sirva de escenario para la discusión de los asuntos de la región, y señaló que las recientes elecciones de gobernantes de ideología "de derecha" en algunos países de la región, habían sido obstáculo para la continuidad del proyecto bolivariano comenzado por Chávez.

El venezolano afirmó que estaría dispuesto a discutir la situación interna de su país con otros gobiernos de la región, si se materializara su propuesta de una asamblea de gobernantes.

(Lea más sobre la noticia del día: Los militares venezolanos deben apresar a Maduro antes que se posesione: Ledezma)

Maduro también se dirigió a Europa, afirmando que su país tiene las puertas abiertas a sus inversionistas, y rechazando a su vez las declaraciones de funcionarios de la UE que declararon como ilegítimo su mandato.

A su turno, y a través de las redes sociales, líderes de la oposición afirmaron, desconociendo la legitimidad de la reelección de Maduro, que ante el fin del periodo de mandato del presidente de Venezuela, debería asumir dicho roll presidencial, de manera excepcional el presidente de la Asamblea Nacional.

(Lea en W Radio: Maduro dará respuesta "recíproca" a quienes no reconozcan su nuevo mandato)

Minuto a Minuto del discurso de Maduro en su toma de posesión ante el TSJ

Yo no me formé en la clase obrera, con los conductores del metro de Caracas. No he estudiado en la Escuela de las Américas, ni en Harvard :#Maduro da su discurso de posesión en Venezuela>>> https://t.co/xqbbJP7WcJ