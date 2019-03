Le pedí a los médicos que me dejaran morir: la confesión de Emilia Clarke sobre su salud

La actriz Emilia Clarke, de 32 años, reveló en la revista The New Yorker que cuando grababa la primera temporada de Game of thrones sufrió dos aneurismas que afectaron gravemente su salud.

Clarke le contó a la prestigiosa revista que “Sentí como si una banda elástica me apretara el cerebro. Intenté ignorar el dolor, pero no pude. Le dije a mi entrenador que tenía que tomar un descanso. Casi arrastrándome llegué al vestuario. Llegué al baño y me arrodillé, con náuseas. Mientras el dolor me taladraba la cabeza cada vez más. Sabía lo que estaba sucediendo: mi cerebro estaba tocado”. Una mujer la descubrió en ese estado y llamó a una ambulancia. “Vino a ayudarme y entonces todo se volvió borroso. Recuerdo el sonido de una sirena, una ambulancia; escuché nuevas voces, alguien diciendo que mi pulso era débil, mientras yo vomitaba bilis. Alguien encontró mi teléfono y llamó a mis padres” narró a The New Yorker.

Le puede interesar: Oren por mí: La fuerte confesión de Justin Bieber

Después de esos episodios, fue diagnosticada una hemorragia subaracnoidea, un tipo de accidente cerebrovascular que puede causar la muerte. Debido a esto tuvo que ser trasladada al hospital nacional de Neurología y Neurocirugía de Londres donde fue operada a los 24 años.

"Cuando desperté, el dolor era insoportable. No sabía dónde estaba. Había un tubo en mi garganta y estaba reseca y con náuseas. Me sacaron de la UCI después de cuatro días y me dijeron que el gran obstáculo era superar las dos primeras semanas. Si los conseguía sin complicaciones, era posible una buena recuperación. Una noche, después de haber pasado esa marca de las dos semanas, una enfermera me despertó y, como parte de una serie de ejercicios cognitivos, me preguntó cómo me llamaba. Mi nombre completo es Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke. Pero no podía recordarlo. De mi boca salían palabras sin sentido alguno y entré en pánico. Nunca había experimentado un miedo como ese. Podía ver mi vida pasar por delante, y no valía la pena vivirla. Yo soy actriz, necesito recordar mis textos y ahora no podía recordar ni mi nombre", detalla en su relato sobre la afasia que sufrió” contó.

Lea también: ¿Evolución? Esta sería la verdadera razón por la que Meghan y Harry cambiaron de hogar

Finalmente, contó que la recuperación fue de difícil pero que logró volver a su trabajo en la serie, sin embargo, un tiempo después sufrió de otro aneurisma cuya operación y recuperación fue aun más completa y dolorosa.

Clarke narró este testimonio para apoyar y visibilizar a la fundación llamada SameYou.