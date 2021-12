DIJÍN indicó que los expertos antiexplosivos deben actuar con o sin traje

Antiexplosivos en Cúcuta no estaban desactivando sino verificando: director de la DIJÍN

En diálogo con W Radio, el director de la DIJIN, Fernando Murillo, se refirió a lo denunciado por la esposa del intendente William Bareño, uno de los policías que perdieron la vida en las explosiones ocurridas en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta y dijo que sí hay un inconveniente con los trajes, pero que ellos no los iban a usar porque estaban era en un proceso de verificación, no de desactivación.

“Ellos no estaban desactivando un artefacto, ellos llegaron una vez estalló el primer artefacto a verificar la zona; utilizaron un camino antiexplosivos y de acuerdo con nuestra experiencia, la zona ya estaba contaminada producto de una acción terrorista, por lo que el perro no podía funcionar para alertar del maletín”, comentó.

El director de la DIJIN complementó: “Dentro del equipamiento se usa un traje para desactivación, por eso indico que ellos no estaban desactivando sino verificando. Si tenemos una situación especial respecto al traje y ante esa preocupación, el gobernador de Norte de Santander asignó más de 350 millones de pesos para conseguir los trajes, pero en lo ocurrido ayer, ellos no los iban a utilizar”.

“La falta de traje no significa que el grupo antiexplosivo, en su experiencia, si no tiene traje no actúe, ellos actúan y para eso tienen otros procedimientos que ellos iban a ejecutar en esta situación”, señaló Murillo.

Por último, sentenció: “Entendemos el dolor de la familia, pero queremos ser claros; yo como director de la DIJIN asumo la responsabilidad de decirle al país que murieron dos héroes que estaban verificando, no estaban desactivando ningún artefacto”.