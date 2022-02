Rodolfo Hernández confirmó que ha recibido amenazas de muerte

Una serie de amenazas de muerte ha recibido el exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial, Rodolfo Hernández.

Aseguró que ante las intimidaciones representadas en llamadas, sufragios y coronas fúnebres que han llegado a su casa y sede, las autoridades le recomendaron no acudir a plazas públicas y resguardarse.

"Corro mucho riesgo, algunas salas de los organismos de seguridad del Estado me dicen que no salga. Me mandan sufragios, me mandan coronas, me llaman a insultarme y cuelgan; cuando devolvemos las llamadas nos dicen que es una venta de minutos a celular y uno siente en la energía que lo están vigilando", dijo Hernández.

Agregó que por tal razón, su campaña se ha enfocado en las redes sociales, pues debe atender las recomendaciones de las autoridades para evitar posibles ataques.

"Le pido a Dios que si me pegan un tiro, me lo peguen bien pegado y no me dejen en silla de ruedas. Yo no voy a ser tan necio y estúpido de salir a pesar de las advertencias", dijo en una entrevista Rodolfo Hernández.

Aunque dijo que desconoce de dónde pueden venir las intimidaciones, sí es posible que estén asociadas a su trabajo en la candidatura presidencial.