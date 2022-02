Julio Sánchez Cristo DJ: Especial de los mejores #2 del Billboard Hot 100

Los invitamos a que escuche este especial musical de 10:00 A.M. a 1:00 P.M:

PRIMERA HORA

Bohemian rhapsody - Queen (1 semana)

Don’t know much - Linda Ronstandt Aaron Smith ( 2 semanas)

Don’t let go - En Vogue (4 semanas)

Donna - Ritchie Valens (2 semanas)

The rubberband man - The Spinners (3 semanas)

Party all the time - Eddie Murphy (3 semanas)

Get up and boogie - Silver Convention (3 semanas)

Bird dog - The Everly Brothers (3 semanas)

Bad romance - Lady Gaga (7 semanas)

Exodus - Ferrante & Teicher (1 semana)

All that she wants - Ace of Base (3 semanas)

Stay with me - Sam Smith (2 semanas)

Woman - John Lennon (3 semanas)

SEGUNDA HORA

It’s All Coming Back to Me Now - Celin Dion ( 5 semanas)

Gloria - Laura Branigan (3 semanas)

Dancing machine - Jackson 5 (2 semanas)

Nobody’s Supposed to Be Here - Deborah Cox (8 semanas)

You belong with me - Taylor Swift (1 semana)

Quit Playing Games (With My Heart) - Backstreet Boys (2 semanas)

Since U Been Gone - Kelly Clarkson (1 semana)

I’d Really Love to See You Tonight - England Dan & John Ford Coley (2 semanas)

Lucid dreams - Juice WRLD (2 semanas)

Dynamite - Taio Cruz (3 semanas)

From a Distance - Bette Midler (1 semana)

Thinking Out Loud - Ed Sheeran (8 semanas)

TERCERA HORA

He’ll Have to Go - Jim Reeves (3 semanas)

Trap queen - Fetty Wap (4 semanas)

Counting stars - OneRepublic (2 semanas)

Nobody Knows - The Tony Rich Project (2 semanas)

You Make Me Wanna…- Usher (7 semanas)

Hurts So Good - John Mellencamp (4 semanas)

Waiting for a Girl Like You - Foreigner (10 semanas)

You’re Still the One - Shania Twain (9 semanas)

Whoomp! (There It Is) - Tag Team (7 semanas)

Apologize - Timbaland Ft OneRepublic (4 semanas)

Foolish Games - Jewel (2 semanas)

Levitating - Dua Lipa (1 semana)

How Do I Live - LeAnn Rimes (4 semanas)