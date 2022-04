Impulsar el desarrollo de nuestros caficultores es ejemplo de Orgullo Colombia

Del café se habla mucho. Se dice que es el producto más importante del país, que es uno de los que más se exporta y que es un orgullo para la nación. Una de las empresas que se atreve a apoyar a los caficultores colombianos es Bancolombia, ejemplo en el país por sus programas de responsabilidad social y generación de valor compartido en las comunidades caficultoras.

Urbania Café es uno de los negocios apoyados por la fundación Bancolombia. Urbania, fundada en 2015, tiene proyectos con caficultores víctimas del conflicto armado, de restitución de cultivos ilícitos, de conservación de especies nativas -como los osos de anteojos y los jaguares- de reforestación, apicultura, relevo generacional, entre otros. Este café lo comercializan en sus tiendas propias, eventos de catering seleccionados y exportaciones.

Cortesía: Bancolombia. / Pavel Ampliar

Rubén Higuita es caficultor en Peque, un municipio al occidente de Antioquia que está rodeado de montañas maravillosas y un paisaje inolvidable, y con el apoyo de Bancolombia ha logrado que su trabajo llegue a todo el mundo. “El café es el producto insignia que tiene el pueblo colombiano y para mí es un tesoro. El café es mi pasión desde que tenía 14 años y mi papá me enseñó a sembrar los primeros palos de café y cómo se hacía todo el proceso para producir el mejor café del mundo, que es el colombiano. Aprendí que estudiando se le puede encontrar un valor agregado al café y para eso Urbania Café ha sido muy importante para mí”, afirmo.

Urbania Café se enfoca en aportar bienestar social a las comunidades con las cuales trabajan a través de proyectos de cafés especiales, construyendo valor en conjunto. El objetivo es comercializar cafés de alta calidad producidos por comunidades en estado de vulnerabilidad, compensando a estas con precios muy superiores a los del mercado. Bancolombia y Urbania creen firmemente que esta es una forma de traer bienestar y desarrollo social a los territorios colombianos.

Cortesía: Bancolombia / Pavel Ampliar

“Cuando se compra una bolsa de café en Urbania se está apoyando al campesino colombiano. Ellos promocionan nuestro producto. Yo soy productor y no lo puedo hacer todo. Necesito un aliado así para que promocione mi café. Ellos tienen una muy buena hospitalidad con nosotros los campesinos. Yo tenido situaciones muy duras en las cuales Urbania siempre me ha apoyado. He tenido dificultades familiares y personales y ellos siempre han estado allí. Durante la pandemia yo estuve en cama muy enfermo y no hubo un solo día en el que no me llamaran y no me preguntaban qué necesitaba y cómo estaba. Uno piensa que en la vida no va a encontrar personas así, pero resulta que sí: son personas que aman lo que hacen y aman también a las personas que sienten amor por su oficio, como yo” afirma Rubén Higuita.

Cortesía: Bancolombia / Pavel Ampliar

Bancolombia sigue liderando, con el ejemplo, el desarrollo del país. Así como Urbania, hay muchos emprendimientos apoyados por Bancolombia y su programa En-Campo, que ya lleva más de 1.000 horas en formación y consultoría, más de $1.500 millones de pesos destinados al fortalecimiento y más de 1.000 horas de mentoría.

Estas inversiones han resultado con el fortalecimiento de más de 80 negocios. Han mejorado las condiciones de competitividad y productividad por medio de la implementación de nuevas tecnologías. Han desarrollado productos o servicios que responden a mercados sofisticados, con modelos de negocio que aportan a la sostenibilidad y a la regeneración y fortaleciendo las capacidades empresariales locales.

Bancolombia, desde hace muchos años, es Orgullo Colombia, impulsando el bienestar personal y financiero de las comunidades rurales. Historias como estas nos demuestran que hay un país que nos une y millones de latidos que lo impulsan.