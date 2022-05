Transformar al país a través de la cultura, es Orgullo Colombia

La cultura se puede entender de muchas maneras. La RAE define el término como un ‘conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial…’ Sin embargo, más que un conjunto, la cultura también es un punto único y revolucionario, capaz de transformar la historia de una persona, de una comunidad y de una nación. La cultura es el sentimiento que une, más allá de lo obvio, a la sociedad. En Colombia, uno de los países más diversos del planeta, la cultura resulta un pilar fundamental para el desarrollo adecuado de los habitantes. Por todo lo anterior, las organizaciones que apoyan con fuerza lo encantador y peculiar de esta cultura, son orgullo Colombia.

Cafam, en uno de estos esfuerzos, lleva más de una década dando lugar y valor a la cultura colombiana. A través del Teatro Cafam, uno de los espacios artísticos más grandes de la capital del país y con capacidad para más de novecientos espectadores, la entidad ha construido puentes entre el talento local y la comunidad, diseñando espectáculos con altos estándares de calidad. Además, mediante la sala de Exposiciones Cafam, cientos de artistas han tenido la oportunidad de exhibir sus obras.

Cortesía: Cafam Ampliar

A pesar de las dificultades causadas por la pandemia del covid 19 y su impacto en el ámbito artístico, Cafam tuvo claro que la magia y el espectáculo deben continuar. Es por esto que, desde julio de 2020, el Teatro Cafam reabrió sus puertas al público bogotano con los protocolos de bioseguridad y todas las recomendaciones de las autoridades para garantizar el bienestar de sus espectadores. Un guiño a la cultura, a la valiosa y tan necesaria cultura.

Además de lo anterior, el compromiso cultural de Cafam se extiende hasta las nuevas generaciones con el programa Tocar y Luchar, una iniciativa que promueve la formación integral de los futuros artistas y representantes de Colombia. A través de la música, los jóvenes y niños exploran su creatividad y fortalecen sus valores humanos. Al respecto, Fernando Cardozo, músico y egresado del programa, explica: “Ingresé al programa a los 13 años, en 2010, en esa época pasaba por un momento fuerte, tenía un trastorno alimenticio llamado anorexia. El problema se fue yendo y gracias a la música seguí avanzando. Sigo en la lucha día a día y esta constancia me ha traído premios. El año pasado obtuve el primer puesto dentro de un concurso latinoamericano de percusión. Si uno quiere algo y tiene motivación, puede lograr lo que sea que se proponga”. Fernando es un testimonio del impacto que el arte puede tener en la vida de una persona. Por su tenacidad y resiliencia, él es orgullo Colombia.

Cortesía: Cafam Ampliar

Tocar y Luchar llega de manera gratuita a más de 600 niños que hacen parte de la comunidad estudiantil de los colegios en administración de las localidades de Bosa, Patio Bonito y Ciudad Bolívar, con el fin de brindarles una gran oportunidad para desarrollar sus talentos y habilidades. El impacto de este programa no solo llega a quienes lo cursan, sino también a sus familias. Patricia Quitián, madre de un estudiante, afirma que “no todas las familias tienen el privilegio de tener un músico en casa, yo tengo ese orgullo. Mi hija es música, ella me enseña muchas cosas, cuando llega a casa me retroalimenta de todo lo que aprende”.

Cortesía: Cafam Ampliar

Los espacios para fomentar el arte en el país siguen aumentando, sobre todo, por causa del insistente esfuerzo de compañías como Cafam que apuestan a diario por preservar lo valioso de la cultura. Su incansable labor merece aplausos más allá de cuando baja el telón. Los artistas y promotores del invaluable y diverso espectro cultural colombiano, sin duda alguna, son orgullo Colombia.