“Líderes israelíes, que asesinaron Shireen Abu Akleh, no son bienvenidos en la investigación”: Riyad Mansour

En diálogo con La W, el embajador de Palestina ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour,se pronunció sobre el asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh, del medio Al Jazeera.

Cabe recordar que Mansour dijo que su país “no aceptará” una investigación de Israel sobre el asesinato de la periodista, y agregó que responsabiliza al Ejército israelí por estos hechos.

“Los líderes israelíes, quienes cometieron el asesinato de Shireen Abu Akleh, no son bienvenidos en la investigación”, dijo el embajador Mansur en este medio.

Ante los periodistas en la sede de la ONU en Nueva York el pasado miércoles 11 de mayo, Mansour advirtió: “La historia del lado israelí no se sostiene, es ficticia y no está en consonancia con la realidad. No aceptamos tener una investigación sobre este tema con quienes son los criminales”.

Miles de palestinos se despidieron este viernes en Jerusalén de la reportera Shireen Abu Akleh, quien murió de un disparo en la cabeza durante la operación militar israelí en Cisjordania.