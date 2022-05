Creer en la educación, como motor social, es Orgullo Colombia

En Colombia, no todas las personas tienen oportunidades para acceder a la educación superior, es por esto que entidades como la Fundación Tecnoglass ESWindows buscan mermar los efectos negativos que conlleva esto, ofreciendo becas académicas a quienes buscan salir adelante.

Actualmente, la fundación cuenta con más de 350 becados, quienes adelantan sus estudios en las mejores universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de Barranquilla y el país. Así mismo, 44 niños y niñas cuentan con un apadrinamiento en educación primaria en distintas instituciones educativas privadas de Barranquilla.

Muchos son los beneficiarios que se han visto favorecidas por estas oportunidades y Deivis Borrero es un ejemplo de esto. Deivis es trabajador del Grupo Tecnoglass, hace 9 años ingresó a la compañía como Técnico de Sistemas y, actualmente y gracias al apoyo de la fundación, ya tiene título como Ingeniero de Sistemas y ocupa el cargo de Coordinador de Servicios TI. “Recibí el apoyo de la Fundación e inicié mi carrera profesional lo que me ayudó para crecer en la empresa. Me han brindado todo el apoyo, me dieron la oportunidad de crecer como persona y profesionalmente, por medio de esta empresa he podido adquirir mi hogar”, menciona Deivis.

Por otro lado, Sebastián Peñate es egresado del Colegio San Pablo, una institución del barrio La Paz en Barranquilla, que recibe el apoyo directo de la Fundación Tecnoglass ESWindows. Sebastián se destacó por su excelencia académica y los buenos resultados que tuvo en las pruebas del Estado, ese esfuerzo se vio recompensado: actualmente Sebastián cursa primer semestre de Psicología en la Universidad del Norte, siendo beneficiario de una beca 100% que le da la Fundación. “Yo le digo a las personas que perseveren y que nunca dejen de creer en ellos, aunque parezca imposible que sigan luchando, que sigan creyendo en sí mismos porque si se pueden cumplir los sueños”, concluye Sebastián.

Otro ejemplo de confianza en la educación como herramienta para crecer se ve reflejado en el apoyo que le brindó la Fundación a la creación del Instituto Técnico Colombiano, Tecnicol. Ubicado en el suroccidente de Barranquilla, Tecnicol fue creado para ofrecer una amplia oferta educativa dirigida a jóvenes, adultos, madres y padres cabeza de hogar, permitiéndoles así acceder a mejores oportunidades laborales. Hoy en día 700 estudiantes adelantan cursos cortos en diferentes campos como aseo hospitalario, atención a la primera infancia, Excel básico, laboratorios clínicos, entre otros.

La educación es un motor social, permite acceder a mejores oportunidades laborales y, por consiguiente, a un mejor futuro. La Fundación Tecnoglass ESWindows lo entiende y lo apoya, es un Orgullo Colombia.