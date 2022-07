Todo lo que se espera en la nueva temporada de la NBA

¿Qué esperar de la nueva temporada de la NBA?

Actualmente, es posible disfrutar de muchos entretenimientos completamente en línea. Por ejemplo, es posible aprovechar los juegos de casino gratis con tragamonedas viejas. No obstante, también se pueden realizar distintos pronósticos deportivos, con el objetivo de acertar en las predicciones con cotas realmente altas.

¿Y cuál es el deporte más importante del mundo? Pues algunos dirán que el fútbol, otros pensarán que el tenis y habrá quien opine que el baloncesto. Con respecto a este último, la NBA aparece como la competición “obligada” que seguir, ya que en Estados Unidos es donde se juega el baloncesto de más alto nivel.

Pues bien, la temporada 2022-2023 será una de las más esperadas por los fanáticos. Lo cierto es que será disputada por 30 equipos y ya se han disfrutado de los Drafts, que se celebraron en el Barclays Center de Brooklyn. La transferencia más destacada fue la de Orlando Magic, que escogió en primera posición a Paolo Banchero.

Para esta temporada, habrá 4 cambios de entrenadores. Más específicamente, los Charlotte Hornets reemplazaron a James Borrego con Steve Clifford, Los Ángeles Lakers a Frank Vogel por Darvin Ham, los Sacramento Kings a Alvin Gentry por Mike Brown y los Utah Jazz a Quin Snyder por Will Hardy.

¿Y quiénes son los favoritos? Pues lo cierto es que aparecen los Golden State Warriors, seguidos de cerca por los Brooklyn Nets y los Boston Celtics. En otro orden, se encuentran los Milwaukee Bucks, los Phoenix Suns y Los Ángeles Clippers, aunque estos últimos con menores probabilidades.

La probabilidad de que esta temporada sea una de las mejores

Lo cierto es que también existen varios agentes libres que podrán hacer la diferencia durante esta temporada. Por ejemplo, Kyrie Irving, James Harden, Bradley Beal, Zach LaVine y Deandre Ayton pueden ser una de las grandes sorpresas para este año, ya que el fichaje de alguno de ellos por algunas instituciones podría emparejar el asunto.

En esta temporada, todo estará más peleado que nunca, ya que todos los equipos, con excepción de unos pocos, parecen tener plantilla suficiente para encarar todos los compromisos del año. Y esto se pudo ver el año pasado, ya que los Golden State, que derrotaron a Boston en la final, no empezaron como favoritos.

Este año, en cambio, deberán afrontar el peso de continuar siendo uno de los conjuntos más “aceptados” de esta temporada. Justamente, los jugadores se encuentran en un buen nivel y el juego en equipo ha mejorado notablemente. Sin embargo, esta presión podría generar problemas en las estrellas.

¿Y los Chicago Bulls? Si has sido un seguidor de Michael Jordan, seguramente te sorprenderás de que no aparecen como los favoritos. No obstante, la temporada pasada tuvieron buenos resultados, pese a que no les alcanzó para llegar a las finales. Este año, podrían ser una de las sorpresas de la NBA.

#AliadosW