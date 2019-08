Aida Merlano denuncia abusos del Inpec en la cárcel El Buen Pastor

Merlano, quien enfrenta un proceso por delitos electorales, también señaló:

“He tenido dificultades en este lugar desde que ingresé. Las mayores dificultades son con los cuadros de mando y con las directivas que, desde que llegan, llegan enfocados en hacerme daño. Una vez hablé con el capitán Álvarez y el mismo me dijo que ese tipo de situaciones se presentaban con la finalidad de que yo me sentara con ellos y llegar a un acuerdo económico para que me dejaran tranquila”.