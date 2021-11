Carta a la mejor mujer del mundo

Hace varios años conocí a una mujer que marcó mi vida para siempre. Ella, sin lugar a dudas, fue mi primer amor.



Como su mirada no hay dos, como sus palabras cargadas de una sabiduría infinita tampoco hay dos. Definitivamente esa mujer puede encantar a cualquiera, porque además de ser la más bella, es la más trabajadora y la más luchadora.



Pero es raro, porque esa mujer ha asumido varios roles a lo largo del tiempo. Me explico, ella se casó, tuvo hijos y se dedicó a su hogar desde muy joven, casi una niña. Era impresionante ver toda esa entrega por su familia, toda esa preocupación porque siempre estuvieran bien. Esa mujer era capaz de dejar de comer para que los suyos se alimentaran.



Luego, por razones que casi siempre se repiten, esa mujer se divorció, y como en la mayoría de los casos, quedó a cargo de sus hijos, fue así como sin pensarlo, salió a la calle a enfrentarse a la cruda realidad de no encontrar un trabajo bien remunerado.



Había noches en las que ella dormía sin comer, caminaba horas y horas sin rumbo fijo, su único consuelo era la banca de un gris parque en donde se sentaba a llorar por la tristeza de no poder darle de comer a sus hijos.



Pero esa mujer no se dejó vencer por la decepción, no murió por la impotencia, ni tampoco se estancó. No. Ella, con la 'berraquera' que la caracteriza, arrancó el dolor de su corazón e inició un nuevo ciclo en su vida, lleno de misterios que solo el tiempo ayudaría a resolver.



¿Cómo no enamorarse de alguien así?, una mujer que no necesita a un hombre a su lado, ni dinero excesivo, ni nada de esas “banalidades” que nos enseñan en la escuela, a esa mujer le basta con su amor por ella misma.



Por todas estas razones, decidí escribirle a la mejor mujer del mundo, para que todos sepan cuánto la quiero y cuánto me importa. Ella siempre será la primera en mi alma, ahora que la tengo y aún cuando los años o los sucesos de la vida la aparten de mi lado.



Tal vez algunos sabían para quién iba dirigida desde que empezaron a leerla, quizás otros no lo notaron. Este escrito es para la mujer más importante en la vida de la mayoría de nosotros, esa que nos acepta como somos, que tolera todos nuestros arranques y que siempre está a nuestro lado. Esa que celebra nuestras alegrías y llora nuestras tristezas y que, además, es capaz de ocultar sus problemas, solo para que no nos preocupemos.



¿Saben quién es la mejor mujer del mundo? Esa a la que los hijos tenemos la fortuna de llamar madre.