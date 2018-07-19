CNE declara elección de Jesús Santrich a la Cámara

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la elección de Jesús Santrich como representante a la Cámara por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).

El tribunal electoral no encontró mérito para abstenerse de declarar esta elección, pues no existe una sentencia condenatoria contra el excomandante guerrillero, por lo que no se configura la inhabilidad prevista en el artículo 179 de la Constitución Política.

Esta decisión no implica que Santrich pueda posesionarse en el cargo el próximo 20 de julio, pues se encuentra privado de la libertad y solicitado en extradición por la justicia de los Estados Unidos, por un supuesto caso de narcotráfico.

La Jurisdicción Especial de Paz dejó en manos de la Fiscalía la facultad de otorgar el permiso solicitado por Santrich para posesionarse en el recinto de la Cámara Baja.