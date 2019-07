Comisión de Paz y Consejo de Seguridad analizaron el estado del proceso de paz

La Comisión de Paz del Senado se reunió con los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana.

El copresidente de la Comisión, Roy Barreras aseguró que le informaron al Consejo de Seguridad sobre la grave situación de los líderes sociales y la campaña de persecución contra los defensores de los acuerdos.

"En la reunión se escucharon todas las voces: las que creemos que hay mucho por hacer, las que exigimos garantías para la vida de los líderes sociales, para el ejercicio de la democracia; los que pensamos que la reincorporación avanza y celebramos que el presidente Duque haya reiterado el papel de la misión de Naciones Unidas", señaló Barreras.

El congresista criticó a la senadora Paloma Valencia por no haber querido haber hecho parte de una foto de la Comisión con una paloma de la paz hecha en papel y señaló que "la única paloma que faltó en la foto fue Paloma Valencia".

La senadora Paloma Valencia se refirió a la reunión y dijo que le manifestaron al Consejo de Seguridad su preocupación porque "3 mil excombatientes y 11 cabecillas no han respondido" y que la mayoría de colombianos se mostraron en contra del texto acordado en La Habana.

“Si la gente del Sí insiste en que no puede haber ninguna modificación, seguirán construyendo instituciones que no representan a la totalidad de los colombianos. Nosotros hemos cedido, ellos no", añadió.