Duque anunció que la Conversación Nacional tiene 10.000 propuestas para mejorar sus políticas

A través de Facebook live, el presidente Iván Duque anunció avances en la Conversación Nacional, como la firma del Acuerdo de Escazú, el plan de alivio en el Icetex y las nuevas directivas para impulsar el empleo juvenil.



El mandatario invitó a participar en esta propuesta de Gobierno, creada en el marco de las movilizaciones sociales.



“La conversación no es exclusiva porque la exclusión no es la forma en la que nosotros construimos. La gran conversación tiene que ser incluyente, ya tenemos más de 10.000 propuestas que han llegado por las plataformas digitales y que nos sirven a nosotros para canalizar, sintetizar, avanzar”, dijo.



Duque anunció que el próximo 13 de enero se instalará la mesa de juventud para que los jóvenes hagan propuestas para mejorar las políticas públicas.



“En 17 meses hemos construido colectivamente, porque cuando los estudiantes se pronunciaron yo no lo entendí como una confrontación ni conmigo, ni con el Gobierno, todo lo contrario, eran una voz que reclamaba por algo que por años se quería", agregó.