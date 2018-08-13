El Ministerio de Trabajo anunció a uno de sus nuevos viceministros

El abogado quindiano, exconcejal y excongresita de la República, Carlos Alberto Baena López, llegó al Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección, cargo desde el cual profundizará el diálogo social entre trabajadores y empleadores en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, así lo dio a conocer la cartera laboral del país.

Dentro de su presentación el Mintrabajo, expreso que uno de los objetivos principales del nuevo Viceministro será el de de fomentar la fraternidad y la paz laboral entre trabajadores y empleadores, y profundizar el diálogo social en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la cual tienen asiento las centrales obreras, los gremios económicos de la producción y el Gobierno Nacional.

En su posesión Baena dijo que, “Son muchos los retos y las prioridades que tenemos al frente de este Viceministerio, además de estimular el diálogo social en la fuerza laboral colombiana, es decir, entre trabajadores y empresarios, también desarrollaremos una amplia agenda en el sector rural colombiano empezando por la puesta en marcha del programa de la inspección móvil para el cumplimiento de la normatividad laboral en el campo, y la divulgación de todos los derechos de los trabajadores de estos territorios, incluida el derecho a una pensión”.

El nuevo Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialidad en Gerencia de Impuestos de esta misma institución; MBA en gestión pública de la Universidad de Los Andes, donde también realizó Altos Estudios tanto en Negociación como en Alto Gobierno. Cuenta también con un Magister en Gestión Urbana de la Universidad Piloto.