El mundo sigue sin garantizar plenamente los derechos de la mujer, según ONU

El mundo tiene aún una deuda pendiente con los derechos de las mujeres, aunque en los últimos años se han cosechado logros en educación e inclusión, dijo en entrevista con Amina Mohammed, la asesora especial para Planificación del Desarrollo post-2015 del secretario de la ONU, Ban Ki-moon.



Mohammed analizó el nivel de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con las mujeres cuando quedan dos años y medio para la fecha límite impuesta para estas metas: el 31 de diciembre de 2015.



Al menos tres de los ocho ODM están relacionados directamente con los derechos de las mujeres, lo que Mohammed calificó como "un signo de progreso" por el simple logro de haber introducido "temas femeninos en la agenda" global de desarrollo que se configuró en el año 2000.



Desde entonces, el mundo ha logrado "la mitad de los retos, de manera que tenemos que empeñar más energía y compromiso y completar la otra mitad, que no es algo lejano", dijo optimista la nigeriana.



"Pero el hecho es que no hemos llegado al punto en el que necesitamos estar. Creo que en derechos de las mujeres hay un largo camino que hacer, en primer lugar los derechos de salud y sexuales, que deben ser discutidos", advirtió.



Mohammed se refirió a la meta de escolarización universal y consideró que se han "hecho progresos" con niñas que antes no tenían acceso a la educación en muchas partes del mundo, aunque otras siguen por fuera "y eso no debería pasar".



También resaltó la reducción de muertes de madres durante el parto por los avances de la medicina, pero cuestionó que la falta de información y educación siga desembocando en embarazos en adolescentes.



La asesora en Planeación de Desarrollo para cuando acabe la fecha límite de los OMD agregó que incluso los derechos más básicos de la mujer siguen estando amenazados.



"Hay mujeres viviendo sin ninguna forma de empoderamiento, con miedo, en medio de violencia. Uno no piensa en esas situaciones con frecuencia, pero ellas las viven 24 horas 7 días a la semana, y eso es inaceptable hoy en día", denunció.



En cuanto a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, otro de los ocho objetivos, Mohammed criticó una falta de conciencia.



"Creo que muchas veces cuando pensamos en nuestros derechos no pensamos en el valor de las mujeres, cuando hablamos de empoderamiento económico, crecimiento y desarrollo de los pueblos no lo vemos traducido en ningún plan de inversión", criticó.



Y es que según su criterio, en la próxima agenda de desarrollo los buenos propósitos deben estar acompañados de herramientas que permitan que los Estados puedan hacerlos realidad.



En cualquier caso, la asesora para el desarrollo de Ban llamó a tener claro que "no se trata sólo de derechos sociales o derechos económicos: los derechos de las mujeres son derechos humanos".



Mohammed lidera en Bogotá una conferencia de expertos y representantes de los Gobiernos de América Latina y el Caribe para consultar qué asuntos creen que deben formar parte de la agenda de desarrollo una vez "caduquen" los ODM en 2015.



Sin embargo, aclaró que estos propósitos no deben quedar en el olvido y aspiró a que haya una "transición entre los ODM y el nuevo paquete de metas sin que se presente una ruptura".



Las Naciones Unidas rindió hoy un homenaje a las mujeres con la canción "One Woman", con la que exigió que la "indignación" ante los abusos que se cometen se transforme en "medidas concretas" que castiguen los crímenes y no permitan que éstas sean juzgadas por los atropellos que han sufrido.