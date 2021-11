Exjefe paramilitar aseguró que le pidieron incriminar al gobernador Caicedo

Un excomandante de las AUC, Adriano Sánchez Comas, alias ‘Don Joaco’, rindió una indagatoria en la Fiscalía en medio de la investigación por el crimen del decano de la Universidad del Magdalena, Roque Alfonso Morelli Zárate, ocurrido en septiembre de 2002.

Sanchez dijo que nunca tuvo conocimiento de la orden de asesinato contra el decano Roque Morelli y que el exjefe paramilitar, José Gregorio Rojas, alias ‘Yoyo’ y alias ‘El Canoso’ mintieron en sus declaraciones a la justicia.

El exparamilitar dijo que tiene miedo por la declaración que se le tomó a Álvaro Cotes, jefe del Clan político Cotes, y que, en la oficina de este, le pidieron declarar en contra de Carlos Caicedo.

“Álvaro Cotes llamó a un señor sindicalista de la Universidad Armando Restrepo y me lo presentó, allí hablando con Armando Restrepo me pidió o me comentó que por qué no le colaboraba para yo declarara en contra del señor Caicedo y yo le dije que como yo desconocía el caso realmente no podía hacerlo”. Dijo.

La defensa de Caicedo manifestó que estas declaraciones son la prueba de un montaje contra del gobernador.