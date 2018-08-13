Gobierno ratificó compromiso con la consulta anticorrupción: Claudia López

La exsenadora Claudia López dijo que el Gobierno sí está comprometido con la consulta anticorrupción, luego de una reunión que sostuvo con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

"Estamos muy agradecidos con el Gobierno que, a través de la Ministra del Interior, nos ha ratificado hoy que hay un compromiso total con la consulta anticorrupción. Van a hacer pedagogía ella, los ministros, el Presidente de la República para invitar a la ciudadanía a votar este 26 de agosto".

Según López, con esta pedagogía "le van a explicar a los ciudadanos que es votando la Consulta Anticorrupción como se puede apoyar los tres proyectos anticorrupción que radicó el Presidente. Lo que tenemos que hacer es obligar al Congreso que siempre ha hundido los proyectos anticorrupción a que los apruebe y esto se logra votando los siete mandatos de la consulta".

Dijo que las empresas de telefonía celular enviarán mensajes de texto recordando a la gente que puede votar la consulta y que los funcionarios del Gobierno dirán en los medios de comunicación que la Consulta Anticorrupción complementa las iniciativas del Gobierno.