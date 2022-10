Inclusión y alternativas colectivas proponen candidatos

En medio de la contienda política de cara a las elecciones atípicas del 14 de julio de 2013, para elegir al nuevo alcalde de Cartagena que gobernará hasta el 31 de diciembre de 2015, luego de la muerte de Campo Elías Terán Dix, la cabina rodante de La W acogió a dos de los cinco candidatos.La candidata del movimiento, aseguró a www.wradio.com.co que el aval recibido por el controvertido grupo político no la afecta, pues es una postulada que no tiene nexos conu otros dirigentes con problemas jurídicos., como ella misma se nombra, advirtió que es una mujer afro, sin aval que fue acogida por el movimiento y desea liderar una administración de inclusión y que enrumbe a la capital dehacia el desarrollo y progreso.Maturana resaltó su experiencia en distintos gobiernos locales, ente ellos, el de, a quien ayudó a ganar la contienda electoral y acompañó en su mandato.Por su parte, el ex representante a la Cámara y candidato del, le dijo a www.wradio.com.co que no se le debe endilgar a su partido todos los problemas de gobernabilidad de los alcaldes de Bogotá de esa colectividad, porque fue un solo representante, además, destacó la labor social al disminuir los niveles de pobreza., sostuvo Borja, quien señaló que Cartagena no debe buscar una persona que les ofrezca una salida a la crisis de gobierno, sino implementar una alternativa que colectivice el mandato y reúna a los sectores hacia un destino en común.De igual forma, descartó que lalo esté apoyando, al explicar que esjunto al grupo de liberales en la ciudad que le quieren dar su apoyo.