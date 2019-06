Jueza le pide a la Fiscalía investigar a la Arquidiócesis de Medellín

Un Derecho de Petición elevado ante la Arquidiócesis de Medellín por el periodista Juan Pablo Barrientos, que preguntaba por la trayectoria de 83 sacerdotes, se pedía la apertura del Archivo Secreto, y que no fue resuelto, terminó en Acción de Tutela en el Juzgado Primero Civil Municipal de Medellín.



Dice la sentencia, que las 9 preguntas que se formulan sobre los 83 sacerdotes, hacen parte de información reservada, pero a la vez ordena la remisión de las mismas a la Fiscalía General de la Nación, “para que de considerarlo pertinente proceda a la respectiva investigación de los hechos denunciados”. Estas son las preguntas por las que indagaría el ente acusador:



a) ¿Es sacerdote activo de la Arquidiócesis de Medellín, con plenas facultades ministeriales?

b) Su cargo actual y fecha de nombramiento. Si la respuesta es no, explicar por qué no es sacerdote activo y desde cuándo.

c) Su trayectoria en la Arquidiócesis de Medellín, desde su ordenación diaconal hasta hoy, incluyendo lugares, fechas de nombramientos y de salida.

d) ¿Ha recibido la Arquidiócesis de Medellín denuncias por abuso de menores, pederastia, pornografía infantil o creación de redes con menores? ¿Cuántas? Si es así, señalar fechas y parroquias o lugares donde se se presentaron estas denuncias.

e) ¿Ha investigado internamente la Arquidiócesis de Medellín estas denuncias? ¿Quiénes han sido los investigadores? ¿Cuáles fueron los resultados de esas investigaciones? Especificar fechas.

f) ¿Su nombre reposa en el Archivo Secreto?

g) ¿Ha sido suspendido, dimitido del estado clerical, o su nombre ha sido enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe por denuncias de abuso de menores, pederastia, pornografía infantil o creación de redes con menores? Si es así, fechas de suspensión, dimisión del estado clerical o envío de proceso ante la Congregación para la Doctrina de la Fe y resultados de esos procesos.

h) Si la anterior pregunta es afirmativa, ¿sabe la Arquidiócesis de Medellín si la justicia penal colombiana está investigándolo? Si es así, fechas y delitos por los cuales se le investiga.

i) ¿Conoce o ha mediado la Arquidiócesis de Medellín algún tipo de conciliación con menores de edad o sus familias, víctimas de abuso sexual?



La Fiscalía, si atiende la decisión de la Juez, podrá pedirle a la Arquidiócesis de Medellín el Archivo Secreto, que es donde reposan los nombres de los sacerdotes que han sido denunciados, investigados, suspendidos y hasta expulsados por pederastia y abuso a menores. Esto ya ocurrió en Chile, Irlanda, Australia, algunos estados de Estados Unidos, y Alemania, donde destruyeron el Archivo Secreto antes que las autoridades lo conocieran.



La Arquidiócesis de Medellín podrá impugnar la sentencia y la Fiscalía tendrá que decidir si accede a la petición de la Juez. La lista de 83 sacerdotes sale de los ya denunciados, de nuevas denuncias que se investigan y de inconsistencias en la información consignada en el Directorio de la Arquidiócesis de Medellín.